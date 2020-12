BELOTTI, Il Torino parte con l'operazione rinnovo

Il prossimo Europeo può davvero rappresentare un bivio decisivo per la carriera di Andrea Belotti. Un rendimento positivo del Gallo, fa notare La Stampa, gli garantirebbe di certo un peso contrattuale maggiore: "L'anno del Gallo - si legge - deve essere la stagione del rinnovo di un accordo in scadenza nel giugno del 2022 o il momento di preparare i saluti, nell'eventualità senza strappi perché non si è capitani del Toro così a lungo senza sentirsi la maglia addosso". Cairo e Vagnati hanno già iniziato a lavorare sottotraccia su questo fronte, e i primi segnali sembrano incoraggianti. La società sa bene come per legarsi a vita con Belotti serva un salto triplo in avanti sul tema ingaggio (dagli attuali 2 milioni all'anno di oggi) visto che, per rimanere sulla questione Nazionale, l'amico e rivale Immobile, di tre anni meno giovane del Gallo, ha appena rinnovato con la Lazio a quattro milioni a stagione più bonus. L'operazione rinnovo, dunque, è partita. Andrea è a un bivio, e la Premier lo tenta: Belotti - prosegue il quotidiano -, seppur con gli occhi innamorati del suo Toro, vorrà capire dove il Toro potrà e vorrà arrivare, riflessione logica a ventisette anni, età spartiacque per la professione di calciatore.