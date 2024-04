ATALANTA, Scalvini punta la Fiorentina. Turnover a Monza

FirenzeViola.it

In casa Atalanta si avvicina il recupero di Giorgio Scalvini. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore non sarà con il gruppo a Monza per la partita di domani ma l'obiettivo è garantire la sua presenza mercoledì per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Per il resto, Gasperini in campionato farà riposare uno tra De Roon e Ederson così come Koopmeiners e Scamacca.