ITALIANO, Mi dà fastidio il 2-2. Sarebbe stata un'altra gara

In diretta su Sky Sport, dopo il successo per 3-2 sul Brugge, si presenta davanti ai microfoni Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina: “Il rammarico è aver subito due gol, potevamo avere più vantaggio. Il secondo gol nasce da una palla che aveva Belotti in area, uno ha calciato in avanti e abbiamo sbagliato prendendo il 2-2. Non abbiamo permesso di finire con un risultato ben più ampio. Ma siamo stati bravi con i subentrati, non era facile vincere. Mi è piaciuto l’atteggiamento di Nzola, siamo in vantaggio e dovremo difenderlo”.

Prosegue: “Alla fine abbiamo cercato di mettere tutto ciò che avevamo di offensivo, la vittoria era importante. L’atteggiamento dei subentrati è stato giusto, ci ha premiato. L’unico rammarico è che abbiamo avuto 3-4 situazioni per un vantaggio più ampio, ma l’atteggiamento dell’ultimo periodo è strepitoso. Siamo avanti e andremo là a giocarci la qualificazione”.

Cosa avete sbagliato nella ripresa?

“Com’era successo col Sassuolo, dopo il secondo gol nostro abbiamo abbassato la guardia, e abbiamo dovuto riattaccare la spina. Quarta e Ranieri non hanno percepito il pericolo, su quella palla sanno che devono lavorare bene sulle preventive, uno attacca e l’altro copre. È impensabile non sapere che quella palla lunga può metterti in difficoltà, e questo un po’ mi dà fastidio. Perché col 3-1 per noi sarebbe stato tutto un altro finale”.

Al ritorno che gara si aspetta?

“Se ragioniamo come nei 10 secondi del gol di Thiago, finisce male. Da loro è una bolgia, in casa hanno una marcia in più, dobbiamo stare con la spina attaccate fino al 95’. Ma sono convinto che avremo opportunità, se andiamo con convinzione faremo bene. L’importante è fare bene sia quando hai la palla che quando non ce l’hai: massima attenzione e percepire bene ciò che ci giochiamo, perché è davvero tantissimo”.