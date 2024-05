BONAVENTURA, Si gioca a calcio per queste serate

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In diretta su Sky Sport, prima di Fiorentina-Brugge ha preso la parola velocemente Giacomo Bonaventura, centrocampista viola: “Queste sono partite belle, arrivi in fondo alle competizioni e ci sono tante belle emozioni che ti fanno dare il massimo. Sono queste le serate per cui uno gioca a calcio, dovremo fare del nostro meglio senza farci prendere la fretta, facendo tutto quello che sappiamo fare”.