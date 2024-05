VITTORIA BENEDETTA MA IL SORRISO È A METÀ

FirenzeViola.it

Bene. Ma non benissimo perché un sorriso che poteva essere a trentadue denti diventa invece a mezza bocca, visto che una vittoria che poteva ipotecare già la finale stata compromessa dai soliti errori individuali ma anche da un atteggiamento troppo spregiudicato vista la dinamica del pareggio belga, da un lungo rinvio su una occasione di Belotti. Così in Belgio il ritorno rischia di essere una dura battaglia. Ma dopo il 3-2 vanno anche e soprattutto guardate le cose positive che questa vittoria offre.

A partire dai gol delle punte, Belotti e Nzola. Il primo non riusciva più a sbloccarsi dopo il gol con il Frosinone dell'11 febbraio, tanto che Italiano ha parlato di macumba. Il secondo era addirittura sparito dai radar, da ultimo per problemi personali ma anche perché finito indietro nelle gerarchie che forse l'angolano non ha mai digerito avendo rinunciato anche alla Coppa d'Africa per dimostrare il suo valore. Il gol lo ripaga delle amarezze ma ripaga anche chi aveva puntato su di lui e chi lo ha aspettato fin qui.

Una nota dolce ma allo stesso amaro è sicuramente Riccardo Sottil. L'esterno ha messo a segno lui è esploso il Franchi (oltre al padre seduto in tribuna) che non ha mai smesso di credere nel suo talento. Peccato per l'infortunio grava, la rottura della clavicola, che lo terrà fuori per il resto della stagione. Una tegola che non ci voleva proprio nel suo momento migliore.

Un'altra nota positiva è nello spezzone giocato da Ikoné, con una bella occasione, paratagli miracolosamente dal portiere, che dimostra che anche il francese è pronto a questo impegnativo finale di stagione.