BELOTTI, Contento per me e Nzola. Serve l'aiuto di tutti

Andrea Belotti, in gol nella vittoria della Fiorentina col Brugge, ha speso parole ai microfoni ufficiali del club viola: “Tante situazioni, un po’ di sfortuna e demerito nostro, perché abbiamo avuto tante occasioni per un risultato più largo. Ma ci prendiamo questa importantissima vittoria, là sarà una battaglia anche peggiore di oggi. Ma ci faremo trovare pronti”.

C'è stato anche il fattore campo.

“Sapevamo che in casa ci sarebbe stato l’aiuto dello stadio, ti dà quella forza in più per gettare il cuore oltre l’ostacolo. È merito di tutti se abbiamo vinto, ci abbiamo creduto come la gente sugli spalti”.

Finalmente è arrivata la rete.

“Ero contentissimo per il gol, so che la gente si aspetta questo da me. I compagni mi mettono in condizione di farlo, e quando la butto dentro è gratificante. Sono contentissimo di me come per Nzola, che ci ha permesso di vincere. In competizioni così importante c’è bisogno di tutti”.

Ora testa al Verona e al ritorno.

“Dobbiamo recuperare, domenica sarà difficile. Ma il campionato è molto importante e vogliamo fare bene. Dopo il Verona penseremo al Brugge”.