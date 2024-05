ITALIANO (S. STAMPA), Sottil? Stagione finita

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano si è così espresso in sala stampa dopo la vittoria sul Brugge: "L'importante era vincere, poi c'è rammarico perché se Belotti si gira fa 3-1. Invece la palla rimane sul dischetto, il difensore la spara in verticale e noi prendiamo il 2-2. Ma abbiamo ripreso le redini, potevamo creare anche di più e hanno fatto bene pure i subentrati. Volevamo avere un risultato ampio per battagliare in trasferta, lo faremo con un gol di vantaggio".

Ci dà un giudizio sulla partita di Sottil?

"È stato riproposto lì perché aveva fatto una grande partita domenica, sapevo che poteva ripetersi perché sta bene. Ha fatto ammonire gli avversari, ha creato scompiglio, ha fatto un gran gol. Mi dispiace perché poi si è fatto male in maniera importante: credo che l'abbiamo perso da qui alla fine".

Nzola come l'ha visto?

"Subito dalla prima palla ha lottato e conquistato una punzione. È entrato con lo sprito giusto ed è stato premiato con il gol. Quando ha la testa a posto e vuole fare la prestazione, sa farla. È un recupero importante da qui alla fine, servivano tutti i giocatori offensivi e oggi ce lo siamo ritrovati".

Atene adesso è più vicina?

"Ci chiediamo sempre come saranno gli avversari al ritorno. Perché ho visto squadre cambiare volto. Andremo in una bolgia, dobbiamo avere quella percezione di andarci a giocare qualcosa di importante, senza ragionare come quando abbiamo subito il secondo gol. Massima attenzione: se lo facciamo, forse, ad Atene riusciamo ad arrivarci".

Quando la Fiorentina segna nel primo tempo vince sempre.

"Succede che sblocchiamo le partite e cambiamo, forse, il piano gara degli avversari. Troviamo gli spazi e amministriamo la partita in un altro modo, così vinciamo. Mi auguro che nelle prossime gare riusciremo subito ad essere concreti. Sbloccare le partite è importante, così come aprire gli avversari e cambiarli a livello tattico.