BELOTTI, Facciamo un gioco particolare. Servono miei gol

Per commentare la vittoria col Brugge, ai microfoni di Sky Sport prende la parola Andrea Belotti, centravanti viola andato a segno: “Sappiamo tutti quanto era importante questa gara. Il sogno di tutti è arrivare ad Atene. So che i miei gol sarebbero importanti per la squadra, che mi mette in condizioni di esprimermi. Quando la butto dentro la soddisfazione è per me ma anche per i miei compagni. Quando un attaccante non fa gol è normale che “non stia bene”, quando abbiamo le occasioni sta a noi. Siamo chiamati in causa per questo”.

Sul gol di Thiago: “È stata la stessa dinamica del primo gol. Non so se è stato demerito mio, ma per casualità abbiamo preso gol. Avessi fatto il 3-1 sarebbe cambiata la partita, purtroppo capitano queste cose nelle partite. Io cerco di essere un perfezionista, probabilmente lì potevo far meglio”.

Quali sono state le difficoltà fin qui?

“Dipende da partita a partita. Ci sono squadre che vengono uomo su uomo, dove è difficile uscire in palleggio. Devo adattarmi a queste palle lunghe, un attaccante deve segnare ma può essere d’aiuto anche coprendo la palla, facendo da sponda.... io cerco di essere utile anche con una giocata fatta bene che magari porta al gol un compagno. Dipende da gara a gara, spesso bisogna adattarsi. Il nostro è un calcio un po’ particolare, portiamo tanti uomini in area e all’inizio dovevo conoscere le idee del mister. Ci è voluto un po’, ora che è tanto che lavoriamo insieme mi trovo meglio, è normale”.