FIO-BRU, Sottil a giro, Belotti da bomber: è 2-1 Viola al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Si apre come meglio non poteva il primo tempo del Franchi: dopo pochi minuti, Sottil converge sul destro come fatto col Sassuolo e scocca un tiro ancora più bello di quello coi neroverdi, che vale il vantaggio della Fiorentina. Purtroppo la gioia dura solo 10 minuti, col Brugge che sfrutta un rigore generato da una mano vistosa di Biraghi. Su dischetto va Vanaken che rimette il punteggio in parità, sull’1-1.

Diventa poi una gara equilibrata, entrambe le formazioni non rinunciano a provare a giocare, entrando spesso nelle rispettive aree di rigore e tentando la conclusione, con poche palle gol comunque nitide. Fino al 36’, quando Belotti da centravanti vero copre la palla - giunta dopo una conclusione di Bonaventura - e in un fazzoletto si gira e scaraventa un rasoterra mancino alle spalle di Jackers. Il tutto in un Franchi bollente (a livello di tifo, non di meteo, vista la pioggia incessante), che fa sfondo a un primo tempo concluso 2-1 in favore della Fiorentina.