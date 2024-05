FIO-BRU, Un rosso e il pari di Thiago, ma decide Nzola: 3-2

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La ripresa inizia con un trauma alla spalla sinistra per Sottil, costretto al cambio. Dopo pochi minuti Belotti gira di testa una bella palla proveniente da sinistra, che Jackers mette in angolo. È poi il Brugge a sfiorare il gol al 60esimo, in un’azione non capitalizzata che porta poi all’espulsione di Onyedika per doppio giallo, dopo un brutta entrata su Beltran. Pochi minuti dopo però, con la Fiorentina che ha appena guadagnato un uomo in più, sono i belgi a trovare la rete, su una palla spiovente da dietro che Thiago sfrutta al meglio raggirando facilmente Ranieri, trovando il 2-2 in diagonale dalla destra dell’area.

La Fiorentina non utilizza al meglio l’uomo in più, attacca senza eccessiva verve e concede qualche palla gol in contropiede al Brugge. Si accende Ikone al 79’ che costringe Jackers all’intervento con la mano di richiamo, prima che i viola reclamino un rigore su un tiro di nuovo di Ikone, non concesso. È il preludio ad un ultimo quarto d’ora in cui la Fiorentina spinge sull’acceleratore, mette sotto il Brugge e al primo minuto di recupero trova il vantaggio con Nzola, nel giorno in cui tornava a disposizione di Italiano: l’angolano si avventa per primo su un pallone rimasto in area dopo una mischia e lo spinge dentro. È la rete che decide l’incontro, per un 3-2 che la Fiorentina dovrà difendere con le unghie e con i denti mercoledì prossimo in Belgio, per conquistare la finale di Conference per la seconda volta di fila.