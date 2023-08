FirenzeViola.it

Per commentare l'assegnazione del numero 10, è intervenuto ai microfoni dell'edizione odierna de La Repubblica Firenze, Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole: "Preferivo la maglia numero 10 sulle spalle di Castrovilli, che è italiano. Fossi stato in lui non l’avrei lasciata. Comunque va bene così, in fondo Gonzalez è il giocatore più rappresentativo della squadra".