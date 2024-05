VITALE A RFV, Ecco come si può gestire Castrovilli

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo, Pino Vitale, è intervenuto a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola per parlare della semifinale di ritorno contro il Brugge e non solo: "Credo che la Fiorentina sia superiore tecnicamente al Brugge, siamo in grado anche di fare gol. La percentuale di passaggio del turno è alta. Loro hanno avuto la fortuna di farci gol subito, poi sono rimasti in dieci. A me non fanno paura".

Sarebbe un peccato perdere Castrovilli a zero?

"Intanto sono stato contento per lui ieri. Perderlo a zero non sarebbe il massimo, bisogna vedere se lo recuperano e nel caso potrebbero fargli un contratto anche a una cifra dimezzata. Sempre che il giocatore accetti. Che intenzioni ha la Fiorentina? Cosa vuole fare Commisso? Io non credo che la società possa essere mandata avanti solo da Ferrari e Pradè".

Cosa prevede per il futuro del club viola?

"Bisognerebbe essere nella testa di Commisso, che torna e riparte. Dipende da quello che dirà, dall'allenatore che prenderà. Anche se a mio avviso è l'ultimo pensiero in una società come la Fiorentina... Basta un programma e una squadra: di tecnici ce ne sono tanti".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA