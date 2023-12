TOSTO A RFV, ACF-Salerno: no Mazzocchi, sì Infantino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Vittorio Tosto a Radio Firenze Viola

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Vittorio Tosto, ex calciatore e attualmente operatore di mercato, ha parlato di alcune operazioni possibili a gennaio sull'asse Salerno-Firenze: "Mazzocchi è un grande esterno. Ha tecnica, passo e prima dell'infortunio ha raggiunto anche la Nazionale. Adesso ha recuperato l'infortunio, ha raggiunto un livello buono ma penso sia il massimo che possa fare. Non penso sia un'operazione fattibile a gennaio per la Fiorentina, tanto più adesso col ritorno di Walter Sabatini a Salerno. Iervolino proverà il tutto per tutto per salvare la squadra e non farà di certo partire Mazzocchi. Per gennaio vedo più probabile che sull'asse Firenze-Salerno si muova qualcosa nell'altra direzione".

Ad esempio Gino Infantino? Potrebbe essere un nome buono per la Salernitana?

" Potrebbe interessare a Sabatini. Nella Fiorentina ci sono tanti giocatori interessanti che si potrebbero rilanciare in un'altra piazza e Infantino è uno di questi".

QUI IL PODCAST INTEGRALE