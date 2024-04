FirenzeViola.it

Alle 18:00 ha inizio "Se fosse sempre domenica", il programma che vi racconterà in diretta Viktoria Plzen-Fiorentina, dal pre-partita fino alle voci che seguiranno una volta terminata la sfida. In studio ci saranno, come sempre, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua.

