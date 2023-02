RFV, La programmazione odierna: ecco le trasmissioni

All'indomani del successo della Fiorentina in Conference League contro il Braga, ecco la programmazione di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la giornata sarà Andrea Giannattasio con la rassegna stampa di "Buongiorno Firenze" dalle 8 alle 10. In arrivo successivamente Giacomo Galassi e Vittoria Orlando con "Social Club", dalle 10 fino alle 12. Dalle 12 alle 14 sarà il turno di Lorenzo Marucci e Andrea Giannattasio che condurranno "Viola Amore Mio". Dalle 14 alle 17 spazio invece a "Palla al centro" con Niccolò Santi e Chiara Andrea Bevilacqua, collegati con Luca Calamai e Fabio Ferri da piazza Santa Croce in occasione della "Partita dell'Assedio" tra ex calcianti. Per finire, Francesco Benvenuti e Alessandro Di Nardo presenteranno dalle 17 alle 19 "Dodicesimo uomo", con la prima ora che andrà in onda anche sulle frequenze di Lady Radio e che vedrà la presenza di Niccolò Ceccarini.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE RADIO FIRENZEVIOLA!

CLICCA QUI PER SCARICARE L'APP!