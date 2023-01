PRIMAVERA, I viola battono 2-1 la Roma allo scadere

Colpaccio della Fiorentina Primavera! Al Torrini di Sesto Fiorentino la squadra di Alberto Aquilani ferma la corsa della Roma capolista vincendo per 2-1. I viola vanno subito in vantaggio con Ciro Capasso, che al 3' trafigge Baldi per l'1-0. Giallorossi che pareggiano a ridosso del 90' con Pisilli; l'1-1 sembra scritto, ma in pieno recupero nuovamente Capasso trova il mancino in contropiede che regala tre punti fondamentali ai ragazzi di Aquilani, che accorciano a -6 dalla Roma.