ORLANDO A RFV, Biraghi furbo. Balletto? Evitabile

L'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato così a Radio FirenzeViola della situazione attuale in casa viola: "Ieri a Verona ha giocato molto bene Cabral, ma anche tutta la Fiorentina. L'Hellas stava bene, è stata una squadra insidiosa ed è sempre rimasta in panchina, anche nel secondo tempo. Pure Amrabat mi è piaciuto anche se ancora non è il giocatore che abbiamo visto al Mondiale. Cabral adesso ha la testa giusta e la fiducia, se punti su un calciatore ci devi puntare fino alla morte. Il brasiliano è la classica punta, il centravanti che può occupare l'area di rigore da solo. Jovic, invece, non è un numero nove e non ha i movimenti giusti. Non sono mai stato dell'idea che i due possano giocare insieme, io schiererei solo l'ex Basilea. Gol di Biraghi? Il capitano è stato furbo e metterla dentro non è mai così semplice. Il balletto dei brasiliani? Forse si poteva evitare".