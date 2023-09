ONOFRI A RFV, Critiche a Italiano? Nessuno è perfetto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il tecnico Claudio Onofri, ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di “Viola Amore Mio”, ha parlato così di Fiorentina: "Kouame quando è andato via dal Genoa ero dispiaciuto perché aveva formato una coppia talmente complementare con Piatek che sembrava giocassero insieme da anni. Onestamente credo abbia avuto a Firenze ancora meno visibilità rispetto a quello che lui può dare. Ora è esperto e credo sia il momento giusto per consacrarsi come, magari non un campione, ma di sicuro un giocatore importante per questa Serie A".

Come si riparte dopo un 4-0?

"Sono risultati che devono essere attenzionati, però ovviamente siamo ancora all'inizio dell'anno e sono certo che la Fiorentina sarà riproporsi in alta classifica".

A Italiano si richiede di avere più equilibrio.

"Bisogna sapere cosa fare sempre, sia in fase di possesso che di non possesso. Credo che a Italiano questa conoscenza ce l'abbia. Poi penso non si possa non riconoscergli un dettame importante, seppure magari non perfetto. Ma nessuno è perfetto. La Fiorentina ha scelto un allenatore importante per far crescere una rosa valida".

Arthur e Maxime Lopez possono giocare insieme?

"Bisogna provare determinate cose, poi è chiaro che sono i movimenti a determinare la compatibilità dei vari giocatori. Stesso discorso per Beltran e Nzola. Ovviamente è difficile cambiare sistema di gioco in un minuto e bisogna vedere se ce n'è la necessità. Senz'altro per farlo ci vuole un po' di tempo".