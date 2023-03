MASTROIANNI A RFV, Vedo bene i viola in Conference

Dario Mastroianni, commentatore su Dazn ieri per Fiorentina-Milan, è intervenuto su Radio FirenzeViola per analizzare la vittoria dei padroni di casa. Comincia dal ricordo che il Franchi ha riservato a Davide Astori: "È partito dalla Fiesole e poi si è esteso a tutto lo stadio. È stato bellissimo, una serata emozionante per chi fa questo lavoro. Sold out dell’era Commisso, stupendo”.

Sulla Fiorentina di ieri: “È piaciuta a tutti. Ero stato a commentare Fiorentina-Napoli, me l’ha ricordata molto come prestazione. La differenza è che ieri la viola ha vinto con più fame, con un Cabral che andava semplicemente aspettato. La Fiorentina sta trovando ciò che gli mancava nel pre Mondiale. Mancavano solo i risultati, con un po’ di ritardo sono arrivati”.

Su Italiano: “Do tanto merito a Italiano nel cambio di passo. È stato bravissimo a fare dei cambi giusti. Dalla sua capacità di tenere tutto il gruppo sul filo ha coinvolto tutti, non ha mai ripetuto lo stesso undici in campionato. Ci sono dei momenti della stagione in cui ti devi affidare ai soliti, ma allo stesso tempo devi tenere tutti pronti. Adesso aggiungerà Brekalo, in una stagione dove lo stesso Italiano sta avendo più pressione, perché l’obiettivo iniziale era diverso rispetto alle stagioni in cui ha fatto bene. L'anno scorso la Fiorentina veniva da due anni difficili, lui ha cambiato tutto e la gente si divertiva. Adesso deve stare con le squadre di alta classifica e c’è pressione, ma fa parte del percorso di crescita”.

Sul Milan: “Non credo molto a ciò che è stato detto e scritto dopo la gara: il Milan non ha pensato alla partita di Champions. L'ho visto semplicemente scarico, lento sulle seconde palle. Ma è un down che ci può stare, in una serata in cui mancava anche Leao. È stata una serata particolare, mercoledì mi aspetto una squadra diversa”.

Sulla prestazione di Dodò: “Ottima gara, al di là dell’assist. Non è mai andato in difficoltà nell’uno contro uno, se non con De K ma è scivolato. Deve trovare continuità, ricordo le due gare di Empoli e Napoli all’andata: la prima un disastro, la seconda il contrario. Penso sia uno da stimolare settimana dopo settimana. Ora sta crescendo tantissimo”.

Sulla Conference: “La Fiorentina ha un modo di stare in campo molto europeo. Il percorso in Conference è importante, mi aspetto una viola competitiva fino in fondo. Poi quando arrivi in fondo subentrano altri fattori, l’anno scorso le semifinali di Conference erano più competitive di quelle di Europa League. Ma vedo bene la Fiorentina, come in Coppa Italia”.