M. ORLANDO A RFV, Il club abbassi i prezzi per giovedì

Massimo Orlando a Radio FirenzeViola

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" del rapporto fra Italiano e lo spogliatoio: "Spesso l'allenatore ha un modo di fare energico, ma adesso non credo servano tante parole. Io avrei puntato più sulle coppe già un mese fa, anche perché il campionato è andato e credo serva giusto per tenerti un po' su con la testa. Adesso arrivano le partite che contano, dove c'è anche la visibilità a livello europeo, quindi mi torna poco che certi giocatori, come Gonzalez, abbiano mollato, al massimo può trattarsi di problemi fisici".

Qualcun altro come Bonaventura, invece, è ancora decisivo.

"L'assist di ieri ti fa capire che sono certi giocatori a farti vincere le partite con una giocata. E mi dispiace per Nico, ma confido che lo stadio di Firenze accorra in massa allo stadio perché sa come caricare i giocatori".

Facciamo un appello?

"Certo, mi prendo la responsabilità di chiedere alla società di abbassare i prezzi. In questo momento servono oltre trentaduemila persone allo stadio".

