J.DE RIENZO A RFV, ADL vuole Conte ma è favorito Italiano

FirenzeViola.it

Jolanda De Rienzo, giornalista televisiva e volto noto del mondo dello sport, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole sul futuro della panchina del Napoli: "Italiano è sicuramente favorito su Conte perché è la scelta più comoda. De Laurentiis ha già attivato i contatti la scorsa stagione e Conte ha sempre avuto paura di rovinare l'amicizia con De Laurentiis perché il tecnico vorrebbe una gestione totale, dal mercato alla squadra. Ha fatto una richiesta iniziale da 8 milioni che ultimamente sembra arrivata a 10, Italiano invece permetterebbe di partire in maniera diversa, forse dal basso. Ad oggi dovessi dare delle percentuali darei 60 per cento Italiano e 40 per cento altro. Anche perché tutti i giri di panchina in Serie A portano a fare scelte diverse rispetto a quelle che sono le volontà iniziali".

Ma Italiano piacerebbe alla piazza di Napoli?

"Il consenso lo trovi con i risultati. Oggi Napoli è molto delusa dalla stagione, dai risultati ma anche dalle scelte su come sostituire chi è partito. In più c'è stata una gestione catastrofica degli allenatori. In questo momento Napoli accetterebbe più Conte di Italiano ma solo perché farebbe lavorare meno De Laurentiis, questo preoccupa un po' la piazza".