GAUTIERI A RFV, Mancano investimenti per la Serie C

L'allenatore Carmine Gautieri è intervenuto a "Scanner", programma a cura di Giulio Dini in onda su Radio FirenzeViola, per parlare dello stato di salute della Serie C: "Ci sono tanti giocatori che crescono ma restano nella categoria e diventano importanti in quel contesto. Tutte le squadre che vogliono vincere i campionati fanno di tutto per acquisire un calciatore importante, poi è normale che bisognerebbe dare più importanza alla Serie C. Perché così è un bagno di sangue: non ci sono presidenti che ci guadagnano, bensì ci rimettono solo. Bisogna creare anche le seconde squadre come ha fatto la Juventus, come faranno tante altre. La C è un campionato difficile sotto ogni aspetto: giocatori, partite, arbitri... Questi ultimi sono poco aiutati, infatti andrebbe inserito il Var".

Ma perché non lo mettono?

"Il problema è che non investono sulla Serie C. Chi potrebbe aiutare questo campionato è la Lega A, così come la Lega B. Non c'è il Var, non c'è l'occhio di falco... Tante squadre perdono i campionati per questo. Vedo tanti presidenti in difficoltà, e andrebbero aiutati perché la C è il motore del calcio italiano".

