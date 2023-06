FATTORI A RFV, Castrovilli da rinnovare immediatamente

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Sauro Fattori a Radio FirenzeViola

L'ex Fiorentina Sauro Fattori, è intervenuto a Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Firenze in Campo": "Dia e Nzola sono due giocatori diversi. Nzola è più fisico e Dia più da contropiede. Sono due buoni giocatori".

Chi vede più adatto al gioco di Italiano?

"Nzola Italiano già lo ha allenato, Dia sarebbe la novità. Io direi forse un pochino più Nzola ma perché non ho visto Dia in una squadra che costruisce gioco".

Si parla del rinnovo di Castrovilli. Che ne pensa?

"Castrovilli bisogna riuscire a tenerlo. È un buon giocatore, ha dimostrato di essere attaccato alla maglia. È normale che dopo un infortunio così grave abbia peggiorato un po' il rendimento. Io gli rinnoverei il contratto subito".

Mezz'ali la Fiorentina ne ha tante, dovrà cedere qualcuno?

"Questo è un problema, a meno che qualcuno non si adatti a fare l'esterno. Bonaventura è in fase calante per l'età. Barak è un giocatore affermato. Sabiri è ancora da valutare e rispetto a Castrovilli è meno affermato. Speriamo venga fuori il talento del marocchino perché lo ha".

Nella vicenda Amrabat siamo in una situazione di stallo, serve un acquirente.

"Se non lo vendi ti blocca il mercato in uscita. Io spero che questa operazione si concludi in fretta. Potrebbe anche rimanere, non vedo perché non dovrebbe restare ad una società importante come la Fiorentina. Nel caso si venda dobbiamo affrettarci che poi i buoni giocatori non si trovano più".

Che ne pensa delle vicende dell'Europe Under21 ?

"Ci sono stati errori molto evidenti. Il Var da una grande mano, però l'arbitro e il guardalinee lo devono vedere. Secondo me è incredibile che un Europeo Under21 non abbia il Var. Sono esterrefatto. Il Var ha dato molto al calcio, ha risolto il 90% delle situazioni".