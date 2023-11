DI GENNARO A RFV, Viola: col Milan occasione ghiotta

FirenzeViola.it

Antonio Di Gennaro, ex calciatore viola e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione “Chi si compra?”, iniziando dalla serata Hall of Fame Viola: “Ho visto le foto della serata e mi sono emozionato perché quel periodo lì è stato bellissimo, condiviso con Dino Pagliari ed Ezio Sella. Assenza della Fiorentina? Mi piacerebbe si trovasse un minimo di coesione perché in questi eventi si celebra la storia, che non va tralasciata dai nuovi proprietari. Mi dispiace sentire certe polemiche, vorrei ci fosse unità di intenti”.

Che Milan si aspetta senza Giroud e Leao?

“Oltre all’attacco, di cui abbiamo già parlato, penso che il Milan patirà molto anche le assenze a livello difensivo di Kjaer e Kalulu, viste le difficoltà che stanno attraversando Tomori e Thiaw. Il match con i Viola è uno snodo importante per entrambe le squadre. La Fiorentina in queste partite fuori casa - come visto al Maradona - tende a non snaturarsi perciò può mettere in difficoltà i rossoneri. Viste le tante assenze per Pioli i Viola hanno un’occasione ghiotta. Detto ciò sono ovviamente importanti le cautele tattiche: contro il Bologna, nel secondo tempo, la squadra ha fatto fatica e ha vinto da squadra”.

Al di là delle assenze, a livello tattico il modo di giocare del Milan può essere più favorevole alla Fiorentina?

“Certo perché il Milan punterà comunque a fare la partita, non sarà rinunciatario. I rossoneri poi dovranno anche gestire le energie per la partita in Champions contro il Dortmund. Con le assenze di Leao e Giroud certo cambierà qualcosa, magari a livello di velocità e intensità, magari giocando nello stretto. Molto dipenderà dalla presenza o meno di Loftus-Cheek, che in questo momento è un giocatore che fa la differenza”.

