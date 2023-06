DELLA ROCCA A RFV, Amrabat potrebbe anche restare

FirenzeViola.it

Francesco Della Rocca, ex viola, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Palla al Centro: "Amrabat ha sicuramente fatto una grande stagione con la Fiorentina, senza dimenticare anche quella che è stata la sua prestazione con il Marocco al mondiale; nonostante sia nato come incontrista, Italiano l'ha spesso impiegato e schierato come regista. Sicuramente per venderlo la società viola chiederà una cifra elevata, anche se devo dire che non mi sembra un giocatore adatto alle grandi squadre. Se non arriva un'offerta importante può darsi anche che resti a Firenze".

Qual è il suo parere su Hjulmand?

"Sia per l'età sia per quello che ha dimostrato quest'anno è un buon giocatore; non sarà Amrabat, ma in fase d'interdizione è molto forte. Inoltre è giovane, e proprio per questo potrebbe essere un buon investimento".

Cos'ha da dire su Schouten?

"Penso che sia un giocatore molto intelligente tatticamente, anche se non è molto veloce e dinamico. Secondo me può essere adatto al gioco di Italiano".

Cosa pensa invece di Dominguez?

"Lui è un giocatore che ha il pregio di poter ricoprire tutte le posizioni in mezzo al campo. Rispetto a Hjulmand e Schouten è più una mezzala offensiva, simile a Barak. Potrebbe contribuire ad alzare il livello della squadra, nonostante quello della Fiorentina sia già alto".

Di Orsolini, di cui tanto si è parlato, cosa pensa?

"Quest'anno ha fatto una stagione fantastica, complice la gestione di Thiago Motta, arrivando addirittura in doppia cifra; sarebbe perfetto schierato sia nel 4-3-3, sia nel 4-2-3-1".