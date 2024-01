CANNELLA A RFV, No allarmismi: servono acquisti mirati

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Beppe Cannella a Radio FirenzeViola

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo, è intervenuto a "Chi si Compra?" su Radio FirenzeViola per parlare di mercato: "Sarà felicissimo il Verona vista la sua situazione economica, mentre il Napoli non ha sostituito a dovere Lozano e quindi necessitava di un acquisto simile. La Fiorentina ha un modulo particolare, per cui non sarebbe stato facile per il belga giocare in viola".

E' un elemento che stona nella situazione della Fiorentina?

"Intanto il fatto di essere in Arabia non significa non poter portare avanti delle trattative. Poi c'è chi è costretto a operare delle cessioni, accettando la giusta offerta. Però una squadra con la Fiorentina che sta facendo buoni risultati deve centellinare bene quello che le serve e non guastare gli equilibri".

Le cifre dell'operazione Ngonge-Napoli la sorprendono?

"No, il presidente azzurro ha ammesso le proprie colpe per il post Spalletti, quindi doveva anche riscattare la fiducia del suo popolo. Deve ricostruirsi un'immagine".