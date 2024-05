TMW, Giuntoli a gennaio offrì 3,5 mln per Bonaventura

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Uno dei motivi alla base del rapporto deteriorato tra Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli sembra sia stato il mercato di gennaio. Con Pogba e Fagioli squalificati, il tecnico livornese aveva espressamente chiesto alla dirigenza bianconera un rinforzo a centrocampo, dove alla fine è arrivato il solo acerbo Carlos Alcaraz.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, tuttavia, Cristiano Giuntoli a gennaio aveva seriamente provato a strappare Giacomo Bonaventura alla Fiorentina, mettendo sul piatto 3.5 milioni di euro più bonus per portarlo a Torino. In quella occasione, però, Barone e Pradè si opposero alla cessione del centrocampista.