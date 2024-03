CAGNI A RFV, Niente calcoli, adesso spazio ai migliori

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Luigi Cagni a Radio FirenzeViola

A Palla al Centro, su Radio FirenzeViola, spazio a mister Gigi Cagni, che ha detto la sua sul delicato momento di Vincenzo Italiano anche alla luce della scomparsa di Joe Barone: "Qui deve essere molto bravo il tecnico, Vincenzo Italiano, a fare per prima cosa un lavoro su se stesso. Ho compreso il legame che univa tutto lo staff e la dirigenza con Joe Barone. Adesso c'è la difficoltà di ritrovare una figura del genere. Italiano dovrà essere bravo a scindere i due ambiti, quello sentimentale legato alla perdita di una persona sempre presente per lui, e quello professionale, con l'ipotetica sua separazione a breve. So che aveva parlato poco fa con Barone e che a giugno c'era la possibilità di lasciare Firenze per lui, non so se e quanto questa decisione possa essere influenzata da quanto successo".

E sui prossimi impegni in campionato, Coppa Italia e Conference: "Non si possono fare ragionamenti né altre considerazioni a lungo termine, sennò uno impazzisce. Adesso conta la partita col Milan. Se stanno tutti bene, giocano i migliori, sempre. Anche per quanto riguarda Nico Gonzalez, non conta il viaggio o altro: conta il confronto col giocatore, la fiudica che si instaura. So che Italiano ha un gran rapporto con i calciatori e questo rapporto permette all'allenatore di sbagliare il meno possibile".

QUI IL PODCAST INTEGRALE