BRIVIO A RFV, Ecco dove deve migliorare Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Davide Brivio, ex difensore di Fiorentina e Atalanta, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" per analizzare la semifinale di Coppa Italia in programma domani fra viola e nerazzurri: "E' una grandissima sfida, vedo una Fiorentina che ha voglia di andare in finale. Anche perché è alla fine di un percorso con l'allenatore e vuole vincere un trofeo. Dall'altra parte c'è un'Atalanta piena di energie e con la voglia di ribaltare il risultato d'andata".

L'Europa League allenta la carica in Coppa Italia per la Dea?

"Secondo me conoscendo Gasperini ha voglia di fare bene anche in Coppa Italia. Perché vuole vincere finalmente un trofeo con la sua Atalanta, che sia la Coppa Italia o che sia l'Europa League".

Quale può essere il pericolo maggiore?

"Io credo che una squadra come la Fiorentina possa subire le giocate di Lookman, liberato da Scamacca che tra l'altro vuole mettersi in mostra per l'Europeo. Però ci sono tanti giocatori importanti, Gasperini ha molte scelte".

Che ne pensa di Italiano?

"Mi piace come gestisce la squadra, il gioco,e la non paura di affrontare le avversarie. Deve migliorare la fase difensiva".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA INTEGRALE