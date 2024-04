BINI A RFV, Viola può andare avanti. Vi racconto Jean Gabin

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

David Bini a Radio FirenzeViola

Il presidente del Museo Fiorentina David Bini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento", iniziando da una considerazione sul match di questa sera tra Viktoria Plzen e Fiorentina: "È una partita importante e la Fiorentina ha tutte le carte in regola per poter passare il turno. Il calendario è stato abbastanza fortunato e dobbiamo essere bravi a saper capitalizzare questa buona sorte con un traguardo che non dico per scaramanzia".

Sulla scomparsa del tifoso Giulio Corrado: "Era un grande amico. Mi ricordo che insieme abbiamo fatto trasferte allucinanti per seguire la Fiorentina in giro per l’Europa. Ne ricordo una in Grecia nell’agosto del 1988. Partimmo da Firenze con la sua Renault per assistere all’amichevole col Panathinaikos. Ci ha lasciati troppo presto purtroppo".

Sul soprannome Jean Gabin: "Nel 1984 la Fiorentina pescò in Coppa Uefa l'Anderlecht che allora era fortissimo, avendo in rosa tantissimi nazionali belga. L'andata al Franchi finì per 1-1 e nella gara di ritorno ci organizzammo per seguire la trasferta con un pullman per Bruxelles. Fu un viaggio lunghissimo, durato circa 20 ore, in cui alcuni ragazzi dissero che Giulio (Corrado ndr) assomigliasse, appunto, a Jean Gabin, un attore francese degli anni '50. Da quel momento Giulio Corrado divenne per tutti "Jean Gabin"