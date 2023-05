BAGNULO A RFV, Dia meglio di Nzola. Lo vedrei in viola

Intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di “Viola Amore Mio”, il noto volto di Sky Sport Gianluigi Bagnulo ha parlato così della Fiorentina: “Italiano dovrà gestire benissimo le rotazioni in questo mese di maggio, fortunatamente la rosa permette di avere doppi ruoli e di poter far ciò. Non può sbagliare una partita”.

Prosegue sui viola: “La Fiorentina ha dimostrato di avere una condizione fisica eccellente. Il calcio moderno è questo, è inutile cercare alibi per il numero di partite. Se vogliamo tornare il campionato di un tempo bisogna abituarsi a giocare ogni tre giorni. Io sono contro a chi si schiera contro a questo tipo di calendario: se vuoi essere protagonista in Europa i ritmi sono questi. La Fiorentina può lottare su tutti i fronti, ha dimostrato di poterlo fare durante tutto l’anno”.

Sull'ottavo posto e il rischio squalifica alla Juventus: “Giocherei per prendermelo senza fare troppi ragionamenti. Da questo punto di vista bisogna essere mentalizzati senza pensare ai possibili scenari. Se inizi a pensare poi ti perdi nei ragionamenti, bisogna giocare per l’obiettivo e poi vedere cosa accadrà”.

Sulla Salernitana: “Ero a Napoli per la gara con i campani. Temevo che la Salernitana avesse fatto una grande gara, perché essendo napoletano conosco la rivalità tra le parti. Era carico anche Sousa, mi aspetto sia una squadra oggi un po’ più sgonfia. Il che non significa che per i viola sarà una gara facile, ma che non ci sia quell’enfasi che aveva per la partita col Napoli. Detto ciò, hanno due/tre individualità di grande livello, come Boulaye Dià: sarebbe un profilo ideale anche per la Fiorentina. Lo seguivo da quando era in Ligue 1, è una delle rivelazioni del campionato e per me è da seguire sul mercato”.

Un elemento che era stato accostato ai viola è Nzola? Come lo vede rispetto a Dia?

“Credo che Nzola abbia vissuto una grandissima stagione, ma Dia rispetto a lui è meglio tecnicamente e ne ha fatte diverse di stagioni importanti. Credo ci sia una bella differenza”.