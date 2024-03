LAZIO, Occhi su Carboni e Albert. Zaccagni nel mirino viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, la Lazio ha messo gli occhi sul giovane talento classe 2005 dell'Inter, quest'anno in prestito al Monza, Valentin Carboni. In vista della prossima staguione sarebbero l'argentino, in inverno obiettivo di mercato anche della Fiorentina, e Albert Gudmundsson i due nomi in cima alla lista dei desideri del nuovo tecnico Tudor. Anche perchè i due esterni oggi titolari in casa biancoceleste, Felipe Anderson e Zaccagni, potrebbero in estate andare via da Roma.

Il brasiliano infatti è in scadenza, e l'azzurro invece è distante da un accordo per il rinnovo contrattuale. All'esterno ex Verona ci pensa la Fiorentina, che lo avrebbe già messo nel mirino per il prossimo campionato.