KOPIC, Noi carichi dopo lo Slavia. Eviterei Jack e Dodo

Fonte: dalla sala stampa del Franchi - Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

Jan Kopic, centrocampista del Viktoria Plzen, prende la parola dalla sala stampa "Manuela Righini" dello stadio Franchi in vista del match di ritorno di Conference League contro la Fiorentina, che mette in palio un posto in semifinale: "Ci aspettiamo una gara simile all'andata, probabilmente farà tanto possesso la Fiorentina. Ma dovremo essere più pericolosi, mettendoli in difficoltà".

All'andata era in tribuna. Che gara ha visto?

"Ho visto ciò a cui ci eravamo preparati. La Fiorentina è molto forte nel possesso palla, lo avevamo notato anche nella gara contro la Juventus. Ci siamo trovati ciò che ci aspettavamo, ma purtroppo non siamo stati abbastanza pericolosi".

Prosegue: "Non vedo l'ora. Spero che riusciremo a passare il turno, non vedo l'ora di scendere in campo".

Com'è l'umore della squadra?

"Penso che questa settimana sia importante, abbiamo avuto sensazioni belle contro lo Slavia, vincere con loro ci ha dato molta motivazione. Ma la favorita è la Fiorentina".

Cosa si aspetta dall'atmosfera dello stadio?

"Un clima vivace. Ricordo che 15 anni fa vidi una partita poi persa, domani spero di vincere".

Segnare per primi?

"Sì, ci aiuterebbe tantissimo. Poi la partita può finire anche ai rigori, ma l'importante è segnare".

C'è qualche giocatore che teme di più della Fiorentina?

"Devo dire che Bonaventura è l'uomo che abbiamo visto di più. È davvero bravo, ma anche Dodo. Non vorrei giocare contro di lui".

Conclude: "Si giocherà molto sui contropiedi. Dovremo giocare velocemente, pochi passaggi e senza andare sotto pressione".