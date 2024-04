CURVA FIESOLE, Iniziativa per giovedì: "Sia un inferno!"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Iniziativa della Curva Fiesole in vista della partita di giovedì contro il Club Brugge al Franchi. "Sciarpe al vento... Spingiamoli ad Atene! Giovedì, in occasione della semifinale con il Brugge - ha scritto la Curva Fiesole in un post su Instagram - verranno vendute al costo di 5 euro delle sciarpe in tutti i settori. Aiutateci a rendere l'atmosfera unica: riempiamo lo stadio, partecipate alla coreografia creando uno spettacolo mozzafiato e spingiamo i ragazzi in finale". Questo il post con la didascalia: "Deve essere un inferno! Tutti allo stadio!".