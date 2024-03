COMOTTO A RFV, Gila e Italiano diversi: vi spiego

FirenzeViola.it

Gianluca Comotto a Radio FirenzeViola

L'ex difensore della Fiorentina Gianluca Comotto è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'interesse di Alberto Gilardino: "Anche solo essere accostato alla Fiorentina dev'essere un grande piacere per lui. Un anno e mezzo fa allenava una Primavera, segno che di strada ne ha fatta. Il salto in viola non sarebbe facile però conosce l'ambiente e questo può aiutarlo".

Sul confronto tra Gilardino e Italiano:"Gilardino mi sembra più quello che in gergo è definito "gestore". E' un tecnico che riesce ad adeguarsi perfettamente alle situazioni di gioco e a quelle ambientali. Sono due allenatori diversi, non so quale possa funzionare di più a Firenze. Italiano lo vedo più come un fondamentalista che impone il proprio gioco e la sua filosofia di calcio".

Ancora su Italiano: "Cosa gli vuoi dire. E' un allenatore che ha fatto bene ovunque, ottenendo quasi il massimo da ogni esperienza. Dico quasi perché forse un anno fa una finale poteva esser vinta, ma a parte questo è un allenatore molto bravo. Penso sia a fine ciclo, vediamo se riuscirà a vincere qualcosa. Sarebbe importante perché la Fiorentina, nonostante i cinque posti a disposizione, difficilmente potrà lottare per la Champions e, vista la qualità della rosa della viola, questo non è un punto a favore".

