VIOLA, RUDI GARCIA E ZIDANE: MAXIME LOPEZ PIACE A TUTTI

Potrebbe essere Maxime Lopez il prossimo giocatore a prendere le chiavi del centrocampo di Vincenzo Italiano. Ancora la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo deve decollare e anzi, siamo decisamente alle fasi di studio, però il profilo piace a dirigenza e allenatore, quindi la sensazione è che nel momento in cui Sofyan Amrabat finalmente troverà una nuova casa, sarà il talento classe '97 l'obiettivo numero uno.

Il Sassuolo intanto ha fissato il prezzo, ben consapevole che la volontà del calciatore di fronte a squadre con altre ambizioni sarà decisiva, edopo una stagione con più bassi che alti potrebbe essere arrivato il momento di dirsi addio: sono 15 i milioni che Giovanni Carnevali - difficilmente disposto a trattare - si aspetta per il centrocampista ex Marsiglia.

Quel Marsiglia che ha visto crescere il talentino nato lì e protagonista di oltre 10 anni all'OM (lanciato in prima squadra da Rudi Garcia) prima di tuffarsi nell'esperienza italiana. Il franco-algerino vorrebbe finalmente indossare la maglia della Francia dopo averlo fatto solo nei settori giovanili, e rilanciarsi a Firenze potrebbe essere l'occasione perfetta. Paragonato in patria a Nasri, che però rifiutò il paragone, da giovanissimo fece impazzire un certo Zinedine Zidane che di lui disse: "È impressionante per quello che fa in campo e per la sua personalità".

Nell'ultima stagione si è un po' perso e in qualche partita Dionisi lo ha addirittura messo in panchina, ma sul valore tecnico non si discute: sta ai due club capire - sempre una volta ceduto Amrabat - come mettere in piedi la trattativa. Perché che il Sassuolo sia bottega cara non lo si scopre certo oggi e la Fiorentina dovrà valutare bene il budget da spendere per il centrocampista.