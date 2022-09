VIOLA IN GINOCCHIO, GOLLINI SERATA DA INCUBO, MALE IKONÈ

GOLLINI – Quasi mai impegnato osserva l'unica conclusione turca del primo tempo finire alta sopra la traversa. Va peggio nel secondo tempo sul tiro ravvicinato di Gurler che lo supera per il vantaggio turco ma soprattutto quando palleggiando al limite dell'area di rigore si fa rubare palla ancora da Gurler che firma il raddoppio. Ci mette del suo anche sul terzo gol. Serata da incubo, 4

VENUTI – Tiene d'occhio Chouiar dalla sua parte nel corso del primo tempo, poi nella ripresa sul suo retropassaggio da metà campo Gollini combina la frittata. Si vede al tiro sul finire della ripresa ed è di per sè una notizia, 5

IGOR – Si prende qualche rischio di troppo sulla prima occasione del Basaksehir con il tiro alto di Chouiar ma non è sicuro nemmeno nella ripresa quando appoggia male per Gollini che regala il corner del gol. La brutta copia del brasiliano ammirato l'anno scorso, 5

AMRABAT – A sorpresa fa lui il centrale accanto a Igor e tutto sommato si difende senza grossi affanni. Apre la ripresa con un bel cambio di campo per Saponara poi però dopo il gol si fa ammonire. L'unico a salvarsi, 6

TERZIC – In avvio prova a cercare la profondità ma senza grande successo e poco dopo il quarto d'ora rischia facendosi saltare da Gurler che poi cade in area di rigore. Resta in difficoltà fino al momento del cambio, 5,5

Dal 21'st BIRAGHI – Manca la precisione nei pochi cross che riesce a effettuare, 5,5

BONAVENTURA – Provvidenziale su un pallone dalle retrovie nel fermare un contropiede pericoloso dei turchi, i giri del motore però restano sempre troppo bassi, 5,5

Dal 32'st DUNCAN - S.v.

MANDRAGORA – Titolare dell'ultimo minuto per via dell'infortunio di Quarta agisce comunque da centrocampista centrale. Cerca di tanto in tanto la verticalizzazione e arriva al tiro dal limite ma senza grossa fortuna. Assente ingiustificato nella ripresa, 5

MALEH – Cerca di metterci più dinamismo possibile ma oltre a un buon velo che chiama Mandragora al tiro non riesce a far molto altro. Subito il gol Italiano lo richiama in panchina, 5

Dal 21'st BARAK – Entra in una squadra in ginocchio e non riesce a risollevarla, 5,5

IKONE' – E' il primo ammonito della sfida per un fallo al limite dell'area di rigore, di lì a poco manca un controllo semplice ma almeno chiama bene al primo tiro dei viola di Saponara. Resta nell'ombra fino a quando si fa espellere a un quarto d'ora dalla fine, 4,5

CABRAL – Il primo pallone arriva dalla sinistra da parte di Maleh ma non è semplice da controllare, mentre dopo la mezz'ora non è tempista su un pallone vagante davanti al portiere avversario. Chi si aspettava una gara simile a quella in Olanda resta particolarmente deluso, 5

Dal 1'st JOVIC – Poco movimento, pochi palloni giocati e un tiro da buona posizione che finisce alto, 5

SAPONARA – Poco prima della mezz'ora ci prova dal limite dell'area ma la conclusione è troppo centrale, poi perde il pallone che manda Chouiar al tiro nel primo tempo. Combina poco anche nel secondo tempo quando invece avrebbe più spazio a disposizione, 5

Dal 32'st KOUAME – S.v.

ITALIANO – Senza Milenkovic, Gonzalez e Sottil (nemmeno partiti per la Turchia) perde anche Quarta all'ultimo minuto ed è costretto ad adattare Amrabat al ruolo di centrale accanto a Igor con Mandragora in cabina di regia. Se nel primo tempo si rivede la solita squadra lenta e prevedibile degli ultimi tempi nella ripresa si assiste a un vero proprio crollo generale e il risultato finale è lo specchio del peggior momento che vive il tecnico da quando è arrivato a Firenze, 5.