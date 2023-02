VER-FIO 0-1, Brivido per i viola! Lasagna fallisce l'1-1

Grossa chance per il Verona, che per la prima volta si affaccia dalle parti di Terracciano. Gran ripartenza della squadra di Zaffaroni con il tandem Lasagna-Lazovic che gestisce alla perfezione una transizione offensiva, il secondo chiude il triangolo succhiaiando in area un pallon d'oro per l'ex Udinese che da ottima posizione cestina la palla-gol colpendo male di testa. Poco dopo Duda scalda i guantoni a Terracciano con la prima conclusione in porta del Verona su cui il portiere della Fiorentina si oppone in angolo.