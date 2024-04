V.PLZEN, Viola occhio a Jedlicka, portiere para rigori

Fonte: di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato come i maggiori pericoli da cui si doveva guardare la Fiorentina nel match contro il Viktoria Plzen era la coppia d’attacco formata da Pavel Sulc e Tomas Chory (CLICCA QUI). Tuttavia un altro calciatore su cui i viola dovranno porre particolare attenzione è il portiere Martin Jedlicka. L’estremo difensore classe ’98 è tornato a vestire la maglia rossoblu soltanto da gennaio scorso, quando è terminato il suo prestito ai Bohemians Praga. Da quel momento però Jedlicka è diventato titolare inamovibile e ha incanalato una serie di prestazioni invidiabili, testimoniate anche dai numeri.

Nelle 12 apparizioni avute da inizio anno, infatti, il portiere ceco ha subito sette gol, tenendo la propria saracinesca abbassata in otto occasioni. Martin Jedlicka si è poi reso assoluto protagonista del passaggio del turno contro il Servette, compiendo diverse belle parate tra andata e ritorno, e soprattutto neutralizzando due penalty degli elvetici (il primo a Stevanovic e il terzo a Severin), che hanno permesso alla propria squadra di accedere al turno successivo. Un elemento, quest’ultimo, da non sottovalutare, dato che la viola, in questo 2024, ha sbagliato cinque rigori su sei calciati.