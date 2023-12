TOTOFORMAZIONE, Tutti (o quasi) d'accordo: un dubbio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

A poche ore da Ferencvaros-Fiorentina, i quotidiani sono tutti sulla stessa linea per quanto riguarda l'undici che sceglierà Vincenzo Italiano. Pochi dubbi, allentati anche dai forfait di Arthur, Bonaventura e Sottil. Italiano punterà ancora su Christensen, portiere di coppa, mentre davanti ci sarà Beltran. In mezzo al campo Maxime Lopez sostituirà Arthur, per l'altro posto favorito Duncan (anche se Tuttosport inserisce Mandragora come titolare). In difesa torna Parisi a sinistra, così come Milenkovic al centro, per un pacchetto completato da Kayode e Ranieri. Sulla trequarti agiranno Nico, Brekalo e Barak. Queste le toto-formazioni dei quotidiani.

Gazzetta dello Sport:(4-2-3-1), Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Duncan; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran.

Corriere dello Sport:(4-2-3-1), Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Duncan; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran.

Tuttosport: (4-2-3-1), Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Duncan; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran.

Nazione:(4-2-3-1), Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Mandragora; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran.

Corriere Fiorentino: (4-2-3-1), Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Duncan; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran.

Repubblica Fi.: (4-2-3-1), Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Duncan; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran.

FirenzeViola.it: (4-2-3-1), Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Duncan; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran.