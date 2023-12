TOTOFORMAZIONE, BONAVENTURA DOVREBBE RIENTRARE. UN DUBBIO SUGLI ESTERNI E UN ALTRO IN DIFESA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Un Torino imbattuto nell’ultimo mese si presenta al Franchi per l’ultima gara del 2023, con la Fiorentina che non vuole essere da meno e con la voglia di chiudere il miglior girone d’andata della gestione Commisso. Per l’occasione non cambia il mantra di Italiano, un 4-2-3-1 nel quale però rimane qualche dubbio anche tra i quotidiani odierni in base alle scelte dei primi undici.

Il primo riguarda l’altro centrale che affiancherà Milenkovic: Quarta ha recuperato dall’influenza ed è convocato, ma permane il ballottaggio con Ranieri (l’argentino dato per favorito). Un altro interessa la maglia da trequartista. Anche in questo caso consiste tra un recuperato, come Bonaventura, e Barak. L'ex Milan torna a disposizione di Italiano dopo aver curato il problema al tallone che lo tormenta da settimane, ma la sua gestione sarà scrupolosa da parte dello staff tecnico a scanso di eventuali ricadute. In ogni caso, il numero 5 parte in netto vantaggio rispetto al cieco. Infine, l’ultimo punto interrogativo è su uno degli esterni d’attacco: se Kouame dovrebbe partire titolare, dalla parte opposta si candida a una maglia Sottil, in netto vantaggio rispetto a Ikone.

Per il resto non ci sono dubbi. Terracciano a difesa della porta con Kayode, Milenkovic e Biraghi a comporre la linea arretrata. Arthur e Duncan presidieranno la mediana e Beltran agirà da centravanti, sull’onda dell’entusiasmo degli ultimi due gol-vittoria e dopo aver smaltito le botte che a Monza lo avevano costretto al cambio.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match di oggi contro il Torino secondo la stampa italiana e locale:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Barak, Sottil; Beltran.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

la Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Sottil; Beltran.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura, Sottil; Beltran.