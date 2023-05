TOR-FIO, Primo tempo tattico: al 45' è sempre 0-0

Fonte: Cosimo Carta

Prima frazione di gioco terminata con un pareggio, partita molto tattica e senza reti . Durante il primo tempo non ci sono state grosse occasioni da ambo le parti, sicuramente più Torino che Fiorentina, che ha tenuto il pallino del gioco. Al 13' scivolone di Cerofolini nell'area di rigore, che rischia di regalare il pallone a Sanabria. Il più pimpante nella Fiorentina, soprattutto nei primi venti minuti è Sottil, che propone diversi palloni in area senza però creare grossi grattacapi alla retroguardia del Toro. Al 19' ammonito Rolando Mandragora per un pestone ai danni di Ilic, primo cartellino della gara.

Torino protagonista di due tiri insidiosi di Karamoh e Singo al 35' e al 42' ma viziati da fuorigioco, bravo il portiere viola. La squadra di Juric chiude questo primo tempo all'attacco con un colpo di testa di Schuurs da calcio d'angolo, fuori di poco.