TIFOSI, Quasi 2.000 i viola che saranno presenti a Verona

Quella di Verona non è mai una trasferta come le altre per i tifosi della Fiorentina. Le due tifoserie sono accomunate da uno storico gemellaggio, irrobustito sempre di più col passare degli anni, portando sempre una buona fetta di pubblico ospite quando va in scena il match tra viola e gialloblu. Non a caso, anche a questo giro ci sarà un nutrito gruppo di sostenitori della Fiorentina al seguito della squadra di Italiano. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione infatti, saranno poco meno di duemila i tifosi viola che partiranno domani alla volta del Bentegodi.