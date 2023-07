Fonte: Niccolò Ceccarini

È praticamente fatta per il passaggio di Aleksa Terzic al Salisburgo. Battuta la concorrenza di altri club tra cui il Bologna: il terzino serbo si prepara a trasferirsi in Austria a titolo definitivo per 5,5 milioni più bonus che possono portare fino a 2 milioni e mezzo in più nelle finanze della Fiorentina.