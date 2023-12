STADIO, Dove giocherà la Viola a giugno: il punto di FV

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dove giocherà la Fiorentina da giugno? E' la domanda alla quale serve una risposta urgente alla quale società e Comune stanno lavorando. La società viola chiede di congelare il finanziamento ottenuto (150 mln) per il restyling (che dovrebbe partire già a gennaio) finché non si trova una soluzione e soprattutto chiede di restare al Franchi durante i lavori, passando la palla al Comune. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.