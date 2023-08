SCOMMESSE IN SALSA VIOLA. MINA IL PROSSIMO DA RILANCIARE

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Non è certo una novità soprattutto per il ds Pradè, ma questo mercato sta rilanciando un metodo piuttosto chiaro da parte della Fiorentina: puntare su giocatori da rilanciare dopo anni complicati. L'ultimo in ordine di tempo sarà con tutta probabilità Yerry Mina, centrale difensivo svincolato a 28 anni dopo l'esperienza all'Everton, reduce da una stagione in cui ha giocato col lumicino. Ma è questione solo di qualche settimana fa e già Arthur Melo era arrivato a Firenze con le stimmate della scommessa da rilanciare.

Si muove così il mercato estivo della Viola, tra giovani di prospettiva (leggasi Parisi e Infantino) e giocatori d'esperienza con qualche "sassolino nella scarpa" da togliersi, tanto per citare Pierluigi Gollini che si presentò con queste parole la scorsa stagione. Ribery, Bonaventura, Torreira ma anche Jovic: è un identikit che piace molto alla dirigenza viola e nella gestione Commisso ha portato risultati alterni.

La città si divide nel classico "se non fosse in calo alla Fiorentina non toccherebbe" e chi invece vorrebbe solo giocatori in fase di ascesa della propria carriera. Fatto sta che Italiano comincia ad avere per le mani del materiale da modellare con cura e soprattutto con pazienza, perché spesso questo tipo di giocatori ha bisogno di tempo per recuperare ritmo. Ma se un'operazione come Mina non esclude un altro innesto (possibilmente mancino) per la difesa, non può che dirsi soddisfatto.