S.RO-FIO 5-0, Bruttissima figura dei viola a Belgrado

Finisce nel peggiore dei modi la quarta amichevole estiva della Fiorentina, la prima in esterna per gli uomini di mister Vincenzo Italiano. La Stella Rossa, infatti, esce vittoriosa dall'amichevole del Marakana per 5-0 grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Olaynka (2), Krasso, Ivanic e Bukari. Una vera e propria figuraccia per gli uomini di Italiano che come unica nota positiva tornano a casa con i quarantacinque minuti di gioco messi sulle gambe del neo acquisto Arthur.