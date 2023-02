QUEL POCO DI BUONO DA PORTARSI VIA. SARÀ TEMPO DI SCELTE

Il poco di buono a tinte viola che è possibile portarsi via da Fiorentina-Empoli, forse davvero l'unica cosa bella alla luce di una squadra che fa sì partire 25 conclusioni dai propri piedi ma delle quali solo 4 inquadrano la porta, è il gol di Arthur Cabral valso l'1-1. Il quarto del brasiliano in questo 2023, più semplice al pari del secondo di Braga dopo che i primi due avevano un coefficiente di difficoltà da triplo carpiato all'indietro. Una normalizzazione in zona gol che non potrà far altro che piacere a mister Italiano, considerando la capacità del brasiliano di confermarsi finalmente in zona gol subito dopo il bell'exploit in terra portoghese, a differenza del compagno di squadra Jovic rimasto fermo a un solo tiro nei suoi settanta minuti di permanenza in campo da titolare oggi.

Carattere e numeri

Cabral è entrato con un piglio determinato, andando vicino nei minuti di recupero anche al centro del sorpasso, evitato solo da un Vicario al solito pronto quando è chiamato in causa. Con queste ultime partite, Cabral ha lanciato segnali chiari e netti nei confronti del tecnico pur con poco tempo a disposizione, anche per via di un infortunio, e si candida sempre più seriamente ad una maglia da titolare in pianta più stabile nel prossimo futuro. A parlare per lui c'è la media di gol per minuti giocati, uno ogni 131, meglio del numero 7 serbo, il principale ostacolo alla titolarità (Jovic si ferma a uno ogni 168'). Con gli impegni importanti in vista, chiamasi partite da dentro o fuori, si avvicinerà anche il tempo di una scelta che, se l'obiettivo è avere in dote gol come tutti oggi reclamano, sembra inevitabile. Saprà il brasiliano sovvertire finalmente le gerarchie in suo favore?

I NUMERI DI CABRAL (8 gol, uno ogni 131 minuti)

Serie A - 18 presenze, 4 gol

Conference - 8 presenze, 4 gol

Coppa Italia - 1 presenza, 0 gol

I NUMERI DI JOVIC (10 gol, uno ogni 168 minuti)

Serie A - 21 presenze, 3 gol

Conference - 9 presenze, 6 gol

Coppa Italia - 2 presenze, 1 gol