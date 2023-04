PROB. FORMAZIONI: C'È SAPONARA, NEL MEZZO CASTROVILLI. DAVANTI CABRAL MA JOVIC SCALPITA

La Fiorentina scenderà in campo in questa sera nella gara valida per i quarti di finale di ritorno di Conference League contro il Lech Poznan. Con un piede già in semifinale, grazie al risultato maturato all'andata, la squadra da Italiano arriva a questa sfida sicuramente con un atteggiamento diverso. Considerato quindi il 4-1 di partenza è inevitabile pensare a qualche cambio, sia per rifiatare qualche stakanovista della squadra, sia per dare una chanche a chi ha giocato meno. Inoltre c'è da sottolineare come Amrabat, Brekalo e Ikone non siano nemmeno stati convocati.

Ecco che l’undici che ha in mente di varare Italiano per questo quarto di finale potrebbe essere molto distante da una formazione tipo che si è vista nelle ultime partite. Davanti a Teracciano, la linea a quattro della difesa dovrebbe essere composta da Venuti e Biraghi (che ha riposato con l'Atalanta) sulle fasce, con Martinez Quarta e Igor coppia centrale. In mediana si prepara il duo formato da Mandragora e Castrovilli, e la trequarti potrebbe essere formata da Gonzalez a destra, Bonaventura al centro e Saponara sulla sinistra. Davanti, salvo sorprese, dovrebbe essere ancora Cabral la punta di riferimento, con Jovic che però scalpita.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Saponara, Cabral. All: Vincenzo Italiano.

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Satka/ Dagerstal, Milic, Rebocho; Murawski, Karlstrom; Skoras, Marchwinski, Velde; Ishak. All. Van den Brom.