MILENKOVIC, Minutaggio basso ma giovedì tocca a lui

© foto di Giacomo Morini

Tra le note positive dell’ottimo rendimento della Fiorentina in queste ultime settimane c’è sicuramente anche le ottime prestazioni da parte del reparto difensivo viola. Nelle ultime dieci partite, infatti, la squadra di mister Vincenzo Italiano è riuscita a tenere la porte inviolata per sei volte, subendo solamente sei reti in totale. Nell’exploit viola non tutti i tre centrali “titolari” gigliati hanno avuto la stessa importanza: tra le tre coppie combinabili, quella che ha giocato di più nell’ultimo periodo è quella composta da Igor e Martinez Quarta.

La coppia sudamericano ha saputo sopperire alla grande agli acciacchi fisici di Milenkovic: nelle ultime 8 uscite, per 6 volte Italiano ha proposto l’accoppiata Martinez Quarta-Igor. L’ultima gara giocata da titolare per il centrale serbo è stata Fiorentina-Lecce 1-0 del 19 marzo. Adesso, però, l’ex Partizan Belgrado è pronto a tornare protagonista e, salvo clamorose sorprese, giovedì per il match di Conference League contro il Lech Poznan tornerà titolare.